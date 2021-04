“Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” spéciale « Grosses frayeurs » jeudi 15 avril sur W9 avec Issa Doumbia (vidéo)

“Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” reviennent jeudi 15 avril à 21:05 sur C8 pour une émission inédite spéciale « Grosses frayeurs » avec Issa Doumbia.

Toujours accompagné du chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla Betti et de l'irrésistible Séverine Ferrer, Issa et sa troupe de joyeux diables vous ont concocté une soirée aussi effrayante qu'hilarante. À leurs côtés, la sublime Iris Mittenaere qui va devoir avoir le cœur bien accroché pour se mesurer à ses pires cauchemars !

Issa, comme à son habitude, a imaginé pour cette soirée les défis les plus cauchemardesques, et gare à ceux qui n'auront pas le courage d'affronter leurs pires phobies, au risque de voir déterrer leurs « dossiers » les plus angoissants ! Frissons et fous rire garantis. Au rendez-vous également, le classement des 100 meilleures vidéos qui ont effrayé et fait mourir de rire la planète entière… Prenez garde aux monstres cachés dans les placards, aux portes qui claquent, ou encore aux scènes de paniques incontrôlées ! Mais pas d'inquiétude : avoir peur n'a jamais été aussi drôle !

Alors prêts pour le grand frisson ? Installez-vous bien confortablement dans votre canapé, vérifiez que votre porte est bien fermée à double tour et préparez-vous à embarquer pour une soirée où il n'a jamais été aussi réjouissant d'avoir peur. Grosses frayeurs et éclats de rire seront au rendez-vous !