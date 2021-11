TF1 va diffuser une émission spéciale pour la sortie du nouvel album d'Adele

Prochainement, TF1 diffusera une émission spéciale autour de la chanteuse Adele avant la sortie très attendue de son nouvel album « 30 » le 19 novembre prochain.

TF1 offrira à ses téléspectateurs une émission spéciale autour de la star avec un live extraordinaire qui inclut pour la première fois ses nouveaux titres.

Cette émission événement comprendra également certains de ses plus grands succès.

Egalement dans cette émission spéciale, une interview exclusive d'Adele par Oprah Winfrey depuis sa roseraie. Un entretien dans lequel la star reviendra sur son nouvel album, les histoires derrière les chansons, sa vie après son divorce, la perte de poids et l'éducation de son fils.

« Adele : One night only » est une émission produite par Fulwell 73 Productions et Onward. Production : Ben Winston, Adele, Jonathan Dickins et Raj Kapoor. Distribution inernationale : Sony Pictures Entertainment.