Soirée spéciale consacrée à Gauvain Sers, mercredi 8 décembre sur France 4

Mercredi 8 décembre à partir de 21:05, France 4 proposera une soirée spéciale consacrée à Gauvain Sers à l'occasion de la sortie de son nouvel album.

Alors que son troisième album « Ta place dans ce monde » vient de sortir, Gauvain Sers confirme qu’il est l’un des auteurs-compositeurs-interprètes phares de la nouvelle chanson française. Culturebox a donc choisi de consacrer une soirée à ce jeune artiste en diffusant son concert au Brive Festival, suivi d’un documentaire inédit.

Cette soirée sera également diffusée en janvier sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et Noa.

21:05 Gauvain Sers au Brive Festival

Brive Festival est devenu l'un des principaux festivals urbains de la région Nouvelle-Aquitaine. Chaque soir, pendant trois jours, le meilleur de la scène française se présente devant un public familial, qui assiste à tous les concerts les pieds dans le sable.

Gauvain Sers y est presque venu en voisin. Le chanteur creusois s'est produit pour la première fois à Brive-la-Gaillarde. Une étape importante au cœur d'une tournée triomphale avec en bandoulière son album Pourvu.

22:05 Gauvain Sers : la voix des oubliés

Gauvain Sers illustre un nouveau profil d’artiste, plus citoyen et observateur du monde que basiquement engagé : « J’essaie d’écrire sur le monde qui nous entoure sans tomber dans un discours moralisateur. Il y a toujours eu une portée sociale dans mes chansons mais j’essaie d’être plus dans la suggestion qu’avant. »

Ce portrait kaléidoscopique invite les spectateurs à mieux faire connaissance avec Gauvain Sers, à décrypter ses sources d’inspiration, mais aussi sa psyché artistique.

C’est un petit bout de France qui est raconté. Le documentaire, écrit et réalisé par Didier Varrod, démontre avec force la place singulière de Gauvain Sers. Bien plus qu’un film sur un chanteur et ses chansons, c’est une image arrêtée sur une époque complexe, sous le regard à la fois tendre et frondeur de l’artiste.

Chaque chapitre du documentaire débute par une archive emblématique de sa vie et de sa carrière. Des extraits de reportages, concerts, clips, des témoignages de ses proches illustreront également le film.

Un exercice inédit pour l’artiste et, à l’arrivée, le portrait intime et intense d’un jeune homme, ouvert sur le monde, qui ne cesse de partager sa passion pour la musique, les mots et les autres.

Gauvain Sers sur scène :

Gauvain Sers sera en tournée au Zénith de Paris le 3 décembre 2021 et au Zénith de Limoges le 4 décembre 2021.