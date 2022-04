“Chefs à domicile” : nouveau divertissement sur M6 avec Jérôme Anthony & Norbert Tarayre à partir du 25 avril

Lundi 25 avril à 18:40, M6 débutera la diffusion de “Chefs à domicile - livraison exceptionnelle” un nouveau divertissement présenté par Jérôme Anthony avec Norbert Tarayre.

Chaque semaine, Norbert Tarayre va affronter les chefs talentueux Merouan Bounekraf, Mohamed Cheikh, Pierre Augé et Noémie Honiat.

Leur défi : livrer en 90 minutes le meilleur repas à emporter ! Pour gagner face à leur adversaire, ils vont devoir être rusés. Car difficulté supplémentaire, Jérôme Anthony, chef d’orchestre de cette compétition, va faire deviner aux chefs pour qui ils cuisinent grâce à des indices !

La livraison à domicile a connu un vrai boom depuis le confinement. En effet, 1 Français sur 2 s’est déjà fait livrer un repas. Sauf que dans “Chefs à domicile”, il s’agit d’une livraison exceptionnelle car ce sont des chefs ultra talentueux qui vont se prêter à l’exercice de cuisiner et livrer entrée, plat et parfois dessert pour les clients du jour.

Surtout, les chefs talentueux vont se confronter à un challenge totalement inédit : devoir deviner pour qui ils vont devoir cuisiner. Car oui, c’est Jérôme Anthony, maître du jeu de cette compétition, qui va faire deviner aux chefs pour qui ils cuisinent grâce à des indices !

Nombre de convives autour de la table, style de clients, occasion du dîner ou encore cuisine qu’ils aiment : les chefs vont mener une véritable enquête culinaire et faire preuve de flair pour proposer les plats les plus adaptés au goût des clients mystère. Ils auront aussi besoin de sang-froid, de souplesse et de bonne gestion du temps car les indices arriveront au fur et à mesure et certains d’entre eux déstabilisants remettront en cause les recettes déjà commencées…

Au bout des 90 minutes, les chefs livreront eux-mêmes les plats aux clients mystère et mettront fin au suspense : qui se cache derrière la porte ? Nos chefs risquent d’être souvent surpris… Ils laisseront la famille en compagnie de Jérôme déguster tandis qu’ils retourneront dans les cuisines dans l’attente du verdict.

Qui aura le plus séduit la famille mystère ? Qui ne sera pas tombé dans les pièges des indices et éviter ce qu’ils n’aiment pas ? Réponse en fin d’épisode avec une note attribuée de 1 à 5 étoiles.

Ce nouveau divertissement sera diffusé sur M6 du lundi au vendredi à 18:40 à partir du 25 avril.