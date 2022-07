Eric Antoine parle de son rôle dans “Les traîtres seront-ils démasqués ?” le nouveau jeu d'M6

Mercredi 17 août à 21:10, Eric Antoine vous proposera de découvrir sur M6 un nouveau psychologique où manipulations, stratégies et trahisons dictent les règles : “Les traîtres seront-ils démasqués ?”

C’est dans un magnifique château que 14 personnalités vont participer à une expérience qu’elles n’oublieront jamais ! Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis. Parmi les 14 joueurs, 3 seront désignés comme des « traîtres », les autres seront des « loyaux ».

Jour et nuit, les « traîtres » devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les « loyaux » et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi... Et surtout éviter les éliminations pour arriver le dernier et remporter le jeu et un gain exceptionnel au profit de l’association de leur choix : 50 lingots d’argent !

Les “traîtres” parviendront-ils à cacher leur identité jusqu’au bout ? Arriveront-ils à éliminer les “loyaux” avant qu’ils ne les démasquent ? Qui remportera ce jeu : les “traîtres” ou les “loyaux” ?

3 questions au Maître du jeu : Eric Antoine

Quel est votre rôle dans l’émission ?

Je suis le maître du jeu, le “master of ceremony”, le châtelain qui accueille les invités au château. Je suis aussi celui qui attribue les rôles des candidats : traître ou loyal et je donne les règles du jeu. Je suis aussi celui qui s’amuse avec un regard coquin des situations dans lesquelles se trouvent les candidats. J’ai une position de premier spectateur car je vois toutes les histoires, manigances, manipulations... que les autres ne voient pas. C’est très rigolo.

Pourquoi avoir accepté de présenter ce nouveau jeu ?

Avant d’embarquer dans une nouvelle aventure, qu’elle soit théâtrale, télévisuelle ou d’écriture, je me pose plusieurs questions : est-ce que je vais m’amuser ? Est-ce que je vais apprendre ? Est-ce que je vais faire quelque chose de singulier et qui va correspondre à ce que je suis ? Pour Les Traîtres toutes les réponses étaient positives ! J’ai beaucoup appris, c’est un nouveau rôle et une nouvelle forme de jeu et aventure télévisuelle pour moi. C’est une émission quasiment cinématographique en termes de production ou d’écriture, il y a quelque chose qui me sort complétement de l’animateur télé classique et qui est presque dans la création d’un personnage. Il m’a fallu parfois être beaucoup plus sobre que je ne le suis habituellement, plus dans les règles et plus inquiétant.

Comment avez-vous vécu l’expérience ?

Avec beaucoup de joie ! C’était une expérience marathonienne, dense et intense puisque les tournages terminaient parfois à 2h et 3h du matin et on reprenait le lendemain matin au petit déjeuner en accueillant tous les candidats du jeu. Et dans ces moments de fatigue extrême, on perçoit la vraie nature des gens et ça, c’est très intéressant d’un point de vue psychologique.