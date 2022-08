“Le Grand Concours de la Rentrée” vendredi 26 août sur TF1 avec Arthur

Vendredi 26 août à 21:10 sur TF1, Arthur vous proposera un nouveau numéro inédit du “Grand Concours”. Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective...

C’est la rentrée ! Finis les vacances, le sable chaud, la mer et le farniente.

Arthur reprend les commandes du “Grand Concours” et ses invités retournent derrière leurs pupitres tels des écoliers pour une rentrée dans la bonne humeur.

Anthony Kavanagh ; Hélène Mannarino ; Franck Dubosc ; Yoann Riou ; Valérie Damidot ; Florent Peyre ; Chris Marques ; Inès Vandamme ; Christophe Licata ; Stefan Etcheverry ; Anne Roumanoff ; Vincent Desagnat ; Alex Vizorek ; Cartman ; Anne-Sophie Girard ; Donel Jack’sman seront présents et en pleine forme, prêts à en découdre en répondant aux questions du “Grand Concours”.

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !

Alors, qui, face à Arthur, saura tirer son épingle du jeu ? Qui sera capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées par Arthur ? Mais surtout qui soulèvera le trophée tant espéré ?