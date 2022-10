“Fauteuils d'orchestre” : Anne Sinclair recevra Alexandre Kantorow vendredi 4 novembre 2022 sur France 5

Vendredi 4 novembre 2022 à 21:00, Anne Sinclair présentera sur France 5 un nouveau numéro de “Fauteuils d'orchestre” dans lequel elle recevra l'un des meilleurs pianistes français au monde : Alexandre Kantorow.

Depuis le Théâtre du Châtelet, avec l’Orchestre de chambre de Paris sous la direction de Jean-Jacques Kantorow, Anne Sinclair recevra l’un des meilleurs pianistes au monde : Alexandre Kantorow. Musicien français prodige, à seulement 24 ans, il joue avec les plus grands orchestres internationaux.

Âgé d’à peine 16 ans lors de son premier concert, le « jeune tsar du piano » est le premier pianiste français à avoir remporté en 2019 la Médaille d’Or du prestigieux Concours Tchaïkovski de Moscou.

Il reviendra sur son parcours fulgurant et sera rejoint tout au long de la soirée par de nombreux musiciens : en premier lieu par son père, le grand violoniste et chef d’orchestre Jean-Jacques Kantorow, et par d’autres jeunes artistes de grand talent : le violoncelliste Aurélien Pascal, la soprano Alexandra Marcellier, et la cheffe d’orchestre Lucie Leguay.

Nous retrouverons également la chronique de Max Dozolme, journaliste à France Musique.

Pour clore cette soirée Fauteuils d’Orchestre, Alexandre Kantorow et ses invités nous offriront un concert unique, nous faisant entendre les plus belles pages de leur répertoire, accompagnés par l’Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Jean-Jacques Kantorow.