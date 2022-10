“Star Academy” : voici les artistes qui seront présents samedi 22 octobre 2022 sur TF1

Samedi 22 octobre 2022 à 21:10, Nikos Aliagas présentera en direct sur TF1 le second prime de la “Star Academy”. TF1 dévoile les artistes qui seront présents samedi soir aux côtés des candidats.

Après une première semaine de cours et de préparation, ils devront relever un nouveau challenge : partager une chanson avec l’un des artistes présents sur la scène de la “Star Academy”.

Les artistes présents samedi soir sont : Amir, Adé, Juliette Armanet, Julien Clerc, Naps et avec la présence exceptionnelle de Lewis Capaldi.

Lewis Capaldi est classé 1er du « Hot 100 Billboard Américain ». Classé 1er aux Etats-Unis, il n’a plus rien à envier aux plus grandes stars internationales. « Someone you loved », balade puissante, intimiste et poignante a cumulé 26,8 milliards de streams audio et vidéo en 2019. Il s’est classé 1 er au « Charts Britanniques » en 2019 avec 500 millions d’écoutes sur Spotify. Il a remporté le titre « Chanson de l’année » lors de la prestigieuse cérémonie des « BRIT Awards » 2020.

Par ailleurs, pour la première fois, les élèves interprèteront l’hymne officiel de cette promo 2022 « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion remixé par Mosimann.

Privés de contenus vidéos sur la “Star Academy”

Malheureusement, nous ne pouvons pas vous partager les vidéos de la “Star Academy” comme nous le faisions depuis de nombreuses années sur “The Voice” et “The Voice Kids”.

Sans la moindre explication, MyTF1 bloque le partage et l'intégration de ces vidéos pour une raison que nous ignorons. Nous avons envoyé plusieurs mails à TF1 ainsi qu'à la production, nous n'avons obtenu aucune réponse.