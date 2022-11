“SOS Garage” à Pondaurat avec Vincent Lagaf' jeudi 1er décembre 2022 sur RMC Découverte

Jeudi 1er décembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second numéro de “SOS Garage”, une nouvelle émission dans laquelle Vincent Lagaf' vient en aide aux garagistes en difficultés.

Aujourd’hui, nous comptons plus de 100 000 garages en France pour près de 40 millions de voitures en circulation. Malgré une forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup d’entreprises ne s’en sortent plus. Crise COVID, mauvais investissements ou crédits trop lourds à rembourser, de nombreux indépendants du secteur, pourtant considérés comme métiers essentiels, sont actuellement à l’agonie.

Pour venir en aide à ces garagistes en difficulté, Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat vont sillonner toute la France. Ces deux experts vont se rendre dans des garages au bord de la faillite pour les remettre sur les bons rails. Ensemble, ils vont aider ces garagistes à la dérive : ils vont identifier les problèmes, proposer des solutions et améliorations, initier le changement et les soutenir dans leur nouveau départ.

A 29 ans, Joana est une jeune carrossière installée depuis 3 ans à Pondaurat dans le département de la Gironde. Après avoir passé 5 ans à travailler en tant que carrossière en région parisienne et bordelaise, elle décide de sauter le pas en 2019 et lance son affaire.

Mais la jeune femme va enchaîner les erreurs. Elle voit trop grand et n’arrive pas à équiper les 500 m2 de son local ; puis quand elle achète sa cabine de peinture d’occasion, elle se fait arnaquer car une fois installée dans son garage, la cabine ne fonctionne pas…

Depuis Joana travaille sans relâche pour ne pas couler et quand elle a besoin de faire une peinture, elle loue la cabine d’un autre garage et voit ses bénéfices s’envoler. Vincent et Thierry vont devoir repartir de zéro dans cette carrosserie aussi mal organisée que la patronne est volontaire.

De l’espace du local sous exploité aux équipements manquants, les 2 experts vont devoir tout repenser et se retrousser les manches pour arriver à remettre en selle cette carrosserie en une semaine.