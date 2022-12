Théâtre : “Papy fait de la résistance” sur France 2 jeudi 15 décembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022 à 23:45, France 2 vous proposera de voir ou de revoir la pièce “Papy fait de la résistance” captée en 2021 au Théâtre de Paris dans une toute nouvelle version.

Si, dans la mémoire collective, “Papy fait de la résistance” avant tout un film, il s'agit bien, à l'origine, d'une pièce de théâtre. Créée au Splendid, la pièce est revenue sur les planches avec Martin Lamotte et Catherine Jacob !

L'histoire en quelques lignes...

Juin 1940 ! La France est envahie, la France gémit sous la botte nazie.

Dans Paris occupé, le Führer se pavane en vainqueur et savoure sa victoire. Les Parisiens subissent de plein fouet la débâcle et se désespèrent. Mais pas tous les Parisiens. Certains ne se résignent pas et résistent.

C’est le cas d’André Bourdelle, à la tête d’un des plus grands réseaux de la résistance française. Malheureusement, en 1941, il est fait prisonnier et meurt en prison la même année. Il laisse sa famille dans le deuil, mais sa femme et ses enfants ont repris le flambeau et résistent à l’envahisseur aux côtés de leur grand-père paternel : un homme qu’ils appellent affectueusement… Papy.

La pièce commence le jour de l’arrivée du général Sponz, général allemand, qui vient élire son quartier général à même l’hôtel particulier de la famille Bourdelle. Celle-ci, contrainte de se soumettre à cette réquisition de l’envahisseur ira vivre à la cave, tout en préparant sa « résistance » avec l’aide de Taupin, un ami de la famille...