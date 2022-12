Le concert du Nouvel An & Escapade viennoise sur France 2 dimanche 1er janvier 2023

Dimanche 1er janvier 2023 à partir de 11:10, France 2 diffusera le concert du Nouvel An par l'Orchestre philharmonique de Vienne, suivi de la découverte par Stéphane Bern de cette ville impériale.

La tradition est respectée, comme chaque du premier jour de l'année, nous retrouvons le grand événement Eurovision de la musique classique que représente le concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé cette année par Franz Welser-Möst.

Ce grand concert est regardé par près de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde, dont plus de 3 millions de Français présents devant cet incontournable rendez-vous annuel sur France 2.

Stéphane Bern nous fait partager sa passion et sa connaissance de la capitale autrichienne. Il a décidé cette année de nous faire découvrir Vienne en fin d’été. C’est une escapade bucolique et insolite dans laquelle il nous entraîne joyeusement : en musique lors d’une promenade en bateau sur le Danube, le sécateur à la main pour les vendanges et Stéphane nous fait aussi découvrir les magnifiques trésors de la cathédrale Saint-Étienne, ou encore la villa Hermès, la résidence d’été de l’impératrice Sissi. Et dans l’atelier d’une cristallerie bicentenaire ou dans la cave d’un grand producteur de vinaigres, l’art de vivre et la gastronomie restent au menu de notre voyage annuel à Vienne !

Le concert du Nouvel An sera diffusé par France 2 et France Musique.

Benoît Duteurtre, producteur et présentateur de l’émission Étonnez-moi Benoît sur France Musique, assurera dans ce cadre les commentaires, en direct sur les deux antennes. Nous le retrouverons également avec Stéphane Bern sur le plateau des journaux télévisés de France 2 en ouverture de cette matinée événementielle.