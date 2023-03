"NRJ Music Awards" : La 25ème édition se déroulera le 10 novembre 2023 à Cannes

TF1, NRJ et la mairie de Cannes viennent d'annoncer la date de la 25ème édition des "NRJ Music Awards" qui auront lieu le vendredi 10 novembre 2023 à 21:10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Devenu un rendez-vous incontournable pour les artistes français et internationaux, les "NRJ Music Awards" sont considérés aujourd’hui comme l’un des plus grands événements musicaux, et la 3ème cérémonie au monde en termes d’audience derrière les Grammy Awards et les Brit Awards.

Près de 700 artistes français et internationaux se sont rendus à Cannes depuis janvier 2000 et plus de 350 d’entre eux y ont été célébrés.

À l’occasion de cette 25ème édition, les "NRJ Music Awards" feront plus que jamais l’événement.

Les "NRJ Music Awards", seule cérémonie de remise de prix en France où les gagnants sont désignés exclusivement par le public, réuniront autour de Nikos Aliagas, le vendredi 10 novembre en direct sur TF1, de nombreuses stars françaises et internationales, pour une cérémonie exceptionnelle.

La liste des catégories et des nommés sera rendue publique début octobre et soumise aux votes des internautes jusqu’au jour de la cérémonie.