Gilberto Gil / Aldo Brizzi : Amor Azul à revoir sur France 4 lundi 15 mai 2023

Lundi 15 mai 2023 à 21:10, Culturebox (France 4) vous proposera de voir ou de revoir l'opéra chanson "Gilberto Gil / Aldo Brizzi : Amor Azul" capté le 13 novembre 2020 au Théâtre du Châtelet.

Depuis quatre ans Gilberto Gil prépare avec le compositeur italien Aldo Brizzi son premier opéra, Amor Azul. Devant la politique de Bolsonaro, Gilberto Gil décide de ne pas créer cette œuvre au Brésil et rêve de l’interpréter en Europe. C'est ainsi que cet opéra chanson est donné en novembre prochain au Théâtre du Châtelet en attendant la version scénique en 2021/2022.

Les paroles d’Amor Azul proviennent du Cantique des cantiques, du Nuage messager de Kalisada, et surtout de la Gitagovinda de Jayaveda qui est le point d’appui de la structure narrative de l'opéra. Ces trois textes appartiennent à la sphère du sacré, mais sont également des chefs d’oeuvre de la littérature universelle dans lesquels l’érotisme se transmue en poésie, par le jeu de “la fureur d’aimer, de la passion opposée à la raison, de la force aveugle du désir, insatiable comme la mort”.

L’action se divise sur deux plans : l'espace « cosmique » d'une Inde mythique, hors du temps, où agissent en dansant les avatars de Krishna et de Radha, et un second plan plus physique, ancré dans le Brésil d’aujourd'hui, où Krishna et Radha (chanteurs), revivent la même histoire en d'innombrables autres vies : la jalousie charnelle, la nostalgie de la séparation, l’émotion des retrouvailles.

La musique :

L’idée qui a présidé à cette initiative est l’interaction entre les univers musicaux. Amor Azul incarne ainsi la rencontre de la musique populaire brésilienne avec le chant lyrique, la rencontre des rythmes les plus effrénés avec l’orchestration savante, mais également la rencontre de la poésie populaire avec la magie de la voix lyrique et la rencontre de la culture de la musique de transe afrobrésilien et de la mystique indienne.

Les personnages :

Jayadeva / Vishnu - Gilberto Gil : Omniscient, poète et troubadour des Dieux. Il personnifie la voix de l’amour et du mystère de la relation entre l'âme et l'esprit. En se transformant en Dieu, il souffle à l’oreille de Radha la force irrésistible de la poésie...

Krishna - Josehr Santos : le Dieu séducteur de toutes les femmes mais qui se fera transpercer le coeur par le Dieu de l'amour...

Radha - Janaína Carvalho : c'est la femme d’exception parmi les jeunes filles, la séductrice séduite par l’amour...

Sakhi - Graça Reis : d'abord l'amie qui soutient Radha, elle est également la partie féminine de Jayadeva. Comme toutes les autres jeunes filles, elle se transforme en Apsara, fille céleste qui perçoit l'amour entre Krishna et Radha...

Gopi 1 et 2 - Irma Ferreira et Yete Queiroz : deux filles qui désirent Krishna...

Voix de la Forêt - Carlos Eduardo Santos.

Avatars de Krishna et Radha - Raghunath Manet et Swati Van Rijswijk : les mêmes sentiments que Krishna et Radha...