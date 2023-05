La pièce "Un couple magique !" en direct sur M6 mardi 20 juin 2023

Après le succès de la première saison et une tournée dans toute la France, "Un couple magique !" est de retour à Paris au théâtre des Bouffes Parisiens pour ses dernières dates et sera diffusée en direct sur M6.

Pierre-François Kadabra (Stéphane Plaza) est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine (Valérie Mairesse), sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique (Jeanfi Janssens) qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami (Sébastien Pierre).

Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime.

Place à la magie du rire !

J’espère que vous vous amuserez autant avec ce couple magique que je me suis amusé à l’écrire. Ce que je souhaitais avant tout c’est que ce vaudeville devienne un vrai spectacle qui joue des tours et berce le spectateurs d’illusions.

J’ai écrit cette pièce de boulevard il y a une dizaine d’années et je l’ai réécrite et adaptée pour Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens parce qu’eux seuls pouvaient la faire réapparaître. Une vraie troupe de comédiens et d’amis, on ne pouvait rêver mieux en cette année Molière !

Et comme j’ai écrit dans la plus pure tradition d’Au Théâtre ce soir, je me suis souvenu d’une comédienne à la voix acidulée que j’avais repérée n’étant alors qu’un simple téléspectateur rêvant de créer pour les planches : Brigitte Winstel. Elle complète la troupe et je suis certain que vous serez heureux vous aussi de la retrouver. Tout comme Sébastien Pierre, que vous avez forcément déjà remarqué si vous êtes habitués des salles Parisiennes ou des tournées en Province.

Vous voulez rire ? Alors, les trois coups valant bien une baguette magique, le rideau du théâtre va se lever et sa magie va à nouveau opérer. Qui oserait dire encore que ce n’est pas essentiel ?

Laurent Ruquier