"Les Vacances de Camille & images" vendredi 18 août 2023 sur TF1 : les invités

Vendredi 18 août 2023 à 21:10, TF1 diffusera un nouveau numéro de "Camille & Images" : « Les vacances de Camilles & Images ».

Camille Combal vous convie tous pour fêter l’été avec "Les Vacances de Camille & Images".

Vous êtes attendus, dès 21:10, dans le plus célèbre des vidéo-club, celui de "Camille & Images".

Ils ont pris leur carte d’abonnés pour passer la soirée avec vous : Artus, Philippe Caverivière, Julien Courbet, Valérie Karsenti, Anne Marivin, Guillaume de Tonquédec et Elsa Bois !

Au programme : les vidéos de vacances les plus drôles, les pires archives de nos invités et toujours autant de chutes, bref : le best du best du net, des réseaux et de la télévision.

Tout est prêt pour que la soirée soit réussie. Alors venez nombreux pour le 1er numéro de ce prime-time estival, festif et drôle sur TF1 !