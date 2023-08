"Le Grand Quiz du QI" sur TF1 samedi 5 août 2023 : les invités d'Hélène Mannarino

Le "Grand Quiz" fait son retour sur TF1 samedi 5 août 2023 à 21:10. Dans ce nouveau numéro inédit, Hélène Mannarino vous proposer de tester votre QI.

Une personne considérée comme Haut Potentiel Intellectuel (HPI) a un QI supérieur à 130. Ce qui représente seulement 2% de la population mondiale. Pensez-vous en faire partie ?

Pour le découvrir, TF1 vous propose de vous tester, de chez vous, en famille et dans la bonne humeur, en participant au « GRAND QUIZ DU QI ».

Sur le plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 générations : les 18-34 ans, les 35-49 ans et les 50 ans et+. Chaque tranche d’âge sera représentée par deux invités, soit 6 invités qui en profiteront pour également se tester et s’amuser tous ensemble !

Les 18-34 ans seront accompagnés de Carla Lazzari et Ilyes Djadel .

et . Les 35-49 ans seront avec Christophe Beaugrand et Frédérique Bel .

et . Les 50 ans et+ feront équipe avec Marie-Ange Nardi et Maurice Barthelemy .

Et pour ce numéro inédit de Grand Quiz : chaque génération jouera en équipe pour une cagnotte pouvant aller jusqu’à 25 000 euros ! Lors de chaque question, la génération qui aura le mieux répondu remportera la somme d’argent mise en jeu.

A la fin, la meilleure génération qui aura le plus de bonnes réponses se partagera sa cagnotte qu’elle aura récoltée tout au long de l’émission.

Toutes générations confondues, venez jouer et vérifier vos connaissances mais surtout rire et vous divertir avec "Le Grand Quiz du QI".