"Les duos impossibles de Jérémy Ferrari" : la 8ème édition à revoir sur C8 samedi 9 septembre 2023 - Vidéo

Samedi 9 septembre 2023 à 21:10, C8 vous proposera de voir ou de revoir la 8ème édition des “Duos impossibles de Jérémy Ferrari”, avec la présence exceptionnelle de Florence Foresti, Michel Drucker, Artus et bien d’autres encore !

Joué pour la première fois à Paris dans la mythique salle des Folies Bergère, c’est tout naturellement le thème de l’Amour qu’a choisi Jérémy Ferrari pour cette 8ème édition.

Accompagné d’Arnaud Tsamère et Baptiste Lecaplain, le célèbre trio remonte sur scène pour orchestrer pendant près de deux heures des duos inédits, brillants et surprenants : pour exemple, Florence Foresti interprète Blanche Neige, Michel Drucker dans son propre rôle (et canapé !) révèle un lourd secret à Jérémy, Artus inquiète en serial killer ou encore Paul Mirabel tente de séduire Camille Cerf…

Une soirée unique, pleine de surprises à voir ou à revoir sur C8 vendredi 9 septembre 2023 à 21:10.