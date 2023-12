"Patron Incognito" de retour sur M6 le 10 janvier 2024 avec une immersion chez Guinot Mary Cohr

L'émission "Patron Incognito" fera son retour sur M6 mercredi 10 janvier 2024 à 21:10, avec un nouveau patron, Édouard Falguières, qui va s'infilter dans son entreprise : Guinot Mary Cohr.

Le groupe Guinot Mary Cohr, fondé il y a près de 50 ans, est aujourd’hui le leader de la beauté professionnelle dans le monde avec près de 2 000 instituts en France et 15 000 à l’étranger. La société au savoir-faire et fabrication de produits de beauté 100 % français a connu une ascension fulgurante depuis 2009 avec l’arrivée d’Édouard Falguières, directeur des affiliations et du développement international et bras droit du fondateur.

Proche de ses collaborateurs, il revendique l’esprit familial du groupe et n’hésite pas à mouiller la chemise lors des nombreux séminaires, notamment avec son acolyte, la directrice commerciale Sophie Rollet, pour favoriser les liens et la communication.

L’expérience Patron Incognito permettra à Édouard Falguières de découvrir le cœur de la marque : de la fabrication, au conditionnement et à la distribution de leurs produits de beauté à travers le monde. Il a choisi de se faire aider par Sophie Rollet, plus crédible dans le rôle d’une esthéticienne en institut de beauté.

Les immersions

Direction un institut de beauté à Lyon Saxe avec la directrice commerciale, Sophie Rolet, pour une première immersion Cet institut a rejoint le réseau depuis quelques mois et peine à trouver sa clientèle. Un joli défi pour Sophie qui va rencontrer la jeune Manon, manager de l’établissement, et Lola son apprentie. Une journée riche en enseignement pour la patronne qui va en voir de toutes les couleurs. Entre Manon et notre patronne incognito, un bras de fer s’engage : les deux femmes ne partageant pas les mêmes techniques de vente.

C’est au tour d’Edouard Falguières d’entrer en piste en réalisant une double immersion au sein des laboratoires de production de l’entreprise à Dammarie- les-Lys en région parisienne. 30 000m² de bâtiments où travaillent près de 200 salariés : recherche et développement, conditionnement, fabrication, expédition de 3 000 colis par jour, c’est plus d’une trentaine de métiers qui sont représentés dans cette usine. Une première immersion où le Patron rencontrera Kelly, préparatrice de fabrication, dévouée à la société depuis 22 ans. Passionnée par son métier, Kelly réalise ses recettes de produits de beauté avec minutie dans des cuves allant de 100 kilos à deux tonnes. Elle est la seule femme à occuper ce poste et n’en changerait pour rien au monde. Kelly va se confier sans le savoir à son patron sur sa vie privée et les difficultés auxquelles elle doit faire face. Une rencontre qui va littéralement bouleverser notre patron.

Édouard Falguières continuera son expérience incognito au service conditionnement de l’usine de Dammarie-les-Lys. Avec une production de 10 000 produits par jour, les cadences de travail sont très soutenues. Edouard rencontrera Angélique, la conductrice de ligne, employée par la marque depuis près de 20 ans. Une jeune femme aux multiples casquettes qui va impressionner notre patron, complètement perdu dans cet univers technique. Il va découvrir les cadences infernales de production, difficiles à respecter. Un travail à la chaîne où il faut savoir s’adapter à toute situation. Edouard va en avoir un petit aperçu, puisque pas de chance, ce jour-là rien ne fonctionne comme prévu ! Une perte de rentabilité sèche pour l’entreprise qui va faire méditer notre patron.