"La tournée triomphale des idoles" : 1ère partie sur C8 samedi 6 janvier 2024, les artistes sur scène

Samedi 6 janvier 2024 à 21:10, C8 diffusera la première partie de "La tournée triomphale des idoles". Voici les artistes qui seront sur scène dans ce premier numéro.

"La tournée triomphale des idoles" un grand spectacle sur scène qui met à l’honneur les idoles de nos tendres années interprétant en direct leurs plus grands succès des années 60-70-80, dans une ambiance festive et survoltée.

On retrouve sur la scène des plus grandes salles de l'Hexagone, dans une ambiance festive, des artistes emblématiques et populaires qui se produisent devant un public forcément conquis d'avance.

C8 propose 3 soirées spéciales dont la première sera diffusée samedi 6 janvier 2024 à 21:10.

Les artistes sur scène dans ce premier numéro : La Compagnie Créole, Annie Cordy, Michel Delpech, Herbert Leonard, Hervé Vilard, David Alexander Winter, Catherine Lara, Bobby Solo, Dave, Jeane Manson, Jean Francois Michael, Michèle Torr, Demis Roussos, Le Grand Orchestre du Splendid, Charlotte Julian, Les Charlots, Philippe Lavil, Patrick Juvet, Danyel Gérard.