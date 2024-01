"Objectif maison : un an pour tout changer" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur 6ter mardi 16 janvier 2024

Mardi 16 janvier 2024 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 2ème saison inédite de la série "Objectif maison : un an pour tout changer" en compagnie de 8 familles qui ouvrent les portes de leurs chantiers.

Chaque année, près d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est une aventure dans laquelle on embarque toute sa tribu.

Pendant un an, 8 familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Pour toutes, c’est le projet d’une vie, l’investissement de toutes leurs économies. Maison en polystyrène, habitat alternatif, longère ou ferme à rénover, moulin à restaurer…

Pour ces familles, le pari est excitant mais extrêmement osé : entre les retards, le manque d’expérience et les aléas liés à ces chantiers longue durée, c’est un véritable parcours du combattant qui les attend et qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Sans oublier une vie familiale bouleversée et des enfants à gérer.

Au programme : des tensions, des déconvenues, mais aussi d’immenses fiertés et du bonheur XXL !

21:05 Épisode 3

Malgré la fatigue, tous les soirs après leur journée de travail, Olivia et Brice se rendent sur le chantier. Et il le faut bien : la famille Gobé espère emménager dans trois mois. Ces novices du bricolage ont décidé de tout faire tout seuls pour minimiser les coûts. Ce soir, ils doivent faire tomber les murs de l’ancienne cuisine, une opération qui va s’avérer bien plus compliquée qu’ils l’avaient imaginé.

Pour la famille Michotte, près de Toulouse, aujourd’hui est un grand jour : c’est la pose des murs extérieurs de leur maison en polystyrène. Le fabricant va les assister dans cette tâche ainsi que de nombreux bénévoles intéressés par ce type de construction. Grâce à cette main d’œuvre gratuite, les Michotte devraient avancer très vite !

Il y a trois ans, lorsque la famille Schaal-Durantou a acheté ce moulin du XIXe siècle pour le retaper, elle n’était pas préparée aux difficultés auxquelles elle a dû faire face. Le budget initial a été englouti dans une nouvelle toiture, l’ancienne ayant été mangée par des termites… L’usage de matériaux écologiques ne leur a pas facilité la tâche. Heureusement, ils peuvent compter sur l’aide de leurs amis et de nombreux bénévoles pour venir à bout de leur magnifique projet.

22:00 Épisode 4

En Bretagne, après une semaine de garde, les pompiers volontaires Julien et Jérémy sont fatigués mais se rendent de bonne heure sur leur chantier. À l’ordre du jour : l’isolation du grenier et le nettoyage des pierres du salon. Heureusement, ils peuvent compter sur la solidarité de leurs amis pompiers pour venir à bout de ce programme chargé.

Le défi de Laure et Matthieu aujourd’hui : réussir à terminer entièrement une pièce, ce qui n’est pas gagné. Ils n’ont pas terminé la cuisine qu’ils passent déjà à la salle de bain. Alors aujourd’hui, c’est décidé, il faut terminer la pose du carrelage dans les salles de bain !

Chez les Belges Gaëlle et Irune, la cuisine est terminée et les chambres aménagées. Seul le salon-salle à manger est encore en travaux. Pour économiser quelques mois de loyer, les Maene ont quitté leur maison de location et avancé de trois semaines leur date d’emménagement. Ce premier réveil dans leur nouvelle maison entourée de leurs animaux efface tous les sacrifices des deux dernières années !