"François Damiens : 20 ans de caméras cachées encore plus cultes" sur TMC mercredi 21 février 2024

Mercredi 21 février 2024 à 21:25, TMC proposera une nouvelle soirée entière de sketchs cultes, pour replonger dans l’univers complètement fou, à la fois tendre et hilarant, qui a révélé le comédien belge François Damiens au grand public.

Suite au succès de sa dernière soirée événement, TMC prolonge la fête avec une deuxième soirée anniversaire inédite du meilleur des caméras cachées de François Damiens qui recèle de véritables pépites, des trésors d’humour à se rouler par terre.

En 20 ans, François Damiens est devenu LE maître incontesté des caméras cachées. Le principe : déguisé ou non, il se glisse dans la peau d’un professionnel et embarque ses "victimes" dans son univers à la fois hilarant et complètement fou, sans aucune limite.

Il ne recule devant rien pour créer des situations de plus en plus absurdes, jusqu’à pousser ses victimes à bout. Et il pousse à chaque fois le bouchon tellement loin, que l’on ne peut s’empêcher de se demander à la fois comment il fait pour garder son sérieux, mais également comment à la place de la victime, nous aurions réagi !

Nous le retrouverons notamment en babysitter, en amateur de tuning complètement fou, en cycliste qui perd les pédales, en voleur de skis, en amateur de vin un peu éméché, en gérant de camping de vacances ou encore, en loueur de scooters à deux doigts de la sortie de route… Seul, en famille ou avec des amis, préparez-vous à rire aux éclats !