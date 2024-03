"Danse avec les stars" : 3ème prime vendredi 8 mars 2024 sur TF1, James Denton entre dans la compétition - Vidéo

Vendredi 8 mars 2024 à 21:10, Camille Combal présentera sur TF1 le 3ème prime de "Danse avec les stars" à l'issue duquel une première célébrité sera éliminée.

12 Célébrités participent au plus célèbre concours de danse de France au cœur d’une saison palpitante.

Au casting cette saison : Adeline Toniuttu, Black M, Caroline Margeridon, Cœur de Pirate, Cristina Cordula, Diane Leyre, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik !

Après deux semaines d'arrêt pour cause de blessure aux ischios, on retrouve James Denton et Candice Pascal dans la salle de répétitions. Comme à son habitude, le comédien est déjà au travail. Ce qui n'est pas pour déplaire à Candice Pascal. "J'ai un super bon élève" s'amuse-t-elle à dire.

Cependant, même si James Denton est de retour, les médecins ont conseillé des danses plutôt lentes pour ne pas solliciter les muscles fraichement réparés.

Notre couple présentera une rumba contemporaine vendredi soir.

Qui sera la première célébrité éliminée ? Qui continuera la compétition ? Réponse vendredi soir sur TF1.