"Top Chef" : La saison 15 débute mercredi 13 mars 2024 sur M6, les 1ères images - Vidéo

Mercredi 13 mars 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg donnera le coup d'envoi sur M6 de la 15ème saison de "Top Chef". Découvrez toutes les nouveautés de cette saison anniversaire.

Il y a 15 ans le premier concours télévisé de cuisiniers professionnels voyait le jour : 15 ans de talent, de haute gastronomie, d’audace, de plats qui ont marqué l’histoire…

Pour cet anniversaire, c’est une saison unique qui attend les 16 candidats sélectionnés, à commencer par un jury exceptionnel qui réunit 15 étoiles.

Aux côtes de Philippe Etchebest*, Meilleur Ouvrier de France, Paul Pairet***, Glenn Viel*** et Hélène Darroze***, deux femmes cheffes d’exception font leur entrée dans le jury : Dominique Crenn***, seule cheffe 3 étoiles aux USA, et Stéphanie Le Quellec**, gagnante de Top Chef saison 2 désormais doublement étoilée.

Pour la première fois, les chefs vont s'unir pour former deux brigades et tenter d'amener les candidats le plus loin possible. Deux brigades aux couleurs de Top chef : les brigades grise et orange !

Top chef va encore vous surprendre...

De nouvelles épreuves inédites et des épreuves historiques totalement métamorphosées

50 anciens candidats des saisons passées se retrouveront pour fêter dignement les 15 ans du programme au cours d’une épreuve événement

Des chefs “stratosphériques” qui viennent pour la première fois

Et une très belle surprise qui va réjouir tous les fans de Top Chef.

Des épreuves époustouflantes

Trompe-l’oeil et trompe-palais

Si l’exercice du trompe-l’oeil a toujours imposé aux candidats de dépasser leurs limites visuellement, pour la première fois dans le concours, les candidats vont devoir aller plus loin en créant également une illusion gustative ! Entrecôte, poulet frit, boeuf bourguignon, blanquette de veau : les candidats vont devoir relever le défi de nous régaler avec des plats de viande… sans viande !

15 ans de Top Chef

Pour cet anniversaire exceptionnel, Top Chef a réuni au Château de Ferrières 50 anciens candidats qui ont ému et marqué les téléspectateurs. Les candidats de la saison 15 devront les impressionner en réalisant un véritable banquet allant du cocktail au gâteau d’anniversaire. Parmi les anciens candidats : Mohamed Cheick, Matthias Marc, Danny Khezzar, Justine Piluso, Mallory Gabsi, Arnaud Delvenne, Louise Bourrat….

Venice Simplon-Orient- Express

Les candidats devront cuisiner dans ce train de légende, le Venice Simplon-Orient-Express et épater Jean Imbert, le gagnant de la saison 3 de Top Chef, aujourd’hui à la tête du Plaza Athénée et du Venice Simplon-Orient-Express.

Boîte noire au château de chantilly

La mythique boîte noire est de retour pour cette saison 15. Mais cette fois, les équipes l’ont transportée jusque dans le prestigieux dôme des Grandes écuries de Chantilly ! Dans ce lieu centenaire, l’excellence est à l’honneur : Les chefs invités sont des Meilleurs Ouvriers de France ! Ils jugeront une première étape “test” pour les candidats, sur des critères bien précis. Puis direction la boîte noire, dont le chef double MOF Guy Krenzer a imaginé le plat !

Qui peut battre les chefs de brigade ?

Cette année, les candidats ne devront pas affronter Philippe Etchebest, mais deux duos de chefs ! D’un côté, les cheffes Stéphanie Le Quellec et Dominique Crenn et de l’autre, les chefs Paul Pairet et Glenn Viel. Nos jurés ne vont pas hésiter à mouiller leur chemise pour mettre à mal les brigades adverses.

Guerre des restos

Comme à son habitude, la Guerre des Restos laissera un des trois restaurants des candidats sur le carreau. Mais cette saison, les proches des candidats se sont glissés parmi les clients, de quoi les déstabiliser….