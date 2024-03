Vendredi 15 mars 2024 à partir de 21:10, Camille Combal vous a propoosé de suivre sur TF1 le 5ème prime de "Danse avec les stars" à l'iissue duquel

Pour ce prime des duels, 6 couples se sont retrouvés en face à face.

Derniers de ce classement et donc soumis au vote du public : Natasha St-Pier et Anthony Colette et Cœur de Pirate et Nicolas Archambault.

Avec 89% des votes en sa faveur, c'est Natasha St-Pier qui poursuit la compétition.

L'aventire s'arrête donc pour Cœur de Pirate et Nicolas Archambault.

Extrait de "Danse avec les stars" du vendredi 15 mars 2024.