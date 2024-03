"SOS Garage" à Vertaizon avec Vincent Lagaf' mercredi 20 mars 2024 sur RMC Découverte - Vidéo

Vincent Lagaf' et Thierry Muscat vous donnent rendez-vous mercredi 20 mars 2024 à 21:10 sur RMC Découverte. Dans cet inédit de "SOS Garage", ils vont intervenir à Vertaizon.

Emmanuel est passionné de rallye depuis l´enfance. Une passion en amenant une autre, il s´est intéressé très jeune à la mécanique puis plus particulièrement à la carrosserie.

Une fois un CAP puis un BEP en poche, il a travaillé chez Peugeot, Citroën ; puis il a décidé de créer son entreprise.

Quand il achète des locaux pour y faire sa carrosserie, ceux-ci comprennent une partie habitation et une partie garage mais celle-ci est limitée et il se sent vite à l´étroit dans son atelier.

Il décide alors de construire une extension pour avoir en tout 200m2 et y loger une cabine de peinture. C´est à ce moment-là que les déboires commencent...

Les travaux n´en finissent pas, Emmanuel enchaîne les réparations le week-end pour rattraper le temps, les journées deviennent interminables et la pression trop forte ; Emmanuel perd pied.

Dépassé par l´ampleur des travaux et son activité de carrossier qui s´intensifie, le carrossier se noie et en vient à détester son atelier et son métier.

Vincent et Thierry vont devoir rallumer la flamme et aider le carrossier à finir ce qu´il n´a jamais terminé, les travaux de son atelier.