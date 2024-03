"Top Gear France - Ceux qui revivent leurs années tuning" vendredi 29 mars 2024 sur RMC Découverte - Vidéo

Vendredi 29 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Top Gear France" avec Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Pour sa 9ème saison, "Top Gear" revient pied au plancher et totalement rénovée !

Le programme est incarné par le célèbre duo de créateurs de contenus Sylvain Levy et Pierre Chabrier. Leur chaine automobile « Vilebrequin » cumule plus de 160 millions de vues et plus de 2.4 millions d'abonnés.

Sylvain et Pierre, biberonnés à la version UK de Top Gear, sont les parfaits pilotes pour conduire cette nouvelle saison au succès. Ils ont su y apporter toute leur créativité, leur modernité et leur passion pour les voitures !

Enfin, l'écriture et la réalisation de cette nouvelle saison, confiées à l'humoriste Monsieur Poulpe viennent dépoussiérer les émissions automobiles et apportent ce qu'il faut de folie et d'humour au contenu.

Épisode 9x03 Ceux qui revivent leurs années tuning

Pierre et Sylvain ont besoin de retrouver l´émerveillement automobile, la flamme des premiers instants avec leur voiture... Pour repartir à la base de la base, Amixem va les accompagner.

Première étape : repasser leur permis de conduire, version Top Gear bien sûr !

Une fois le graal en poche, ils vont devoir choisir leur première voiture, celle qui les faisait fantasmer à 18 ans, à l´époque où Jimmy Madenian, l´idole de la fac, les humiliait sur les parkings de boite de nuit. Et ces voitures, ils vont les tuner, les transformer comme ils en ont toujours rêver afin qu´elles soient les plus belles et les plus performantes du rasso tuning dans lequel ils ont rdv... Ambiance fast and furious et runs sauvages devant un parking de supermarché !

Invités BBQ Challenge : Alban Lenoir, Pierre-Antoine Damecourt, LeBouseuh, Morgan Quetier.