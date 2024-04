"Madame Butterfly" de Giacomo Puccini à l'Opéra de Rennes diffusé sur Culturebox mardi 9 avril 2024

Mardi 9 avril 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "Madame Butterfly" de Giacomo Puccini, mis en scène par Fabio Ceresa, capté à l'Opéra de Rennes en juin 2022.

S’emparant de l’opéra de Puccini joué dans le monde entier, Fabio Ceresa en bouleverse les codes pour mieux explorer l’incompréhension culturelle entre le Japon et l’Occident.

La grâce souriante, la nature et les couleurs du Japon ont offert au compositeur Giacomo Puccini une merveilleuse inspiration pour la partition de son opéra Madame Butterfly, d’un extrême raffinement et d’un charme puissant.

Cette partition teintée d’exotisme n’en est pas moins traversée par le souffle du drame, celui de la jeune geisha, Cio Cio San, séduite puis abandonnée par un officier américain indifférent. Alors qu’elle rêve de son retour, Pinkerton effectivement revient, mais avec sa nouvelle femme et pour récupérer son enfant. Cette histoire d’amour contrariée illustre aussi le choc de culture entre deux civilisations au début du XXe siècle, une question d’altérité qui trouve un écho particulièrement fort aujourd’hui.

La mise en scène de Fabio Ceresa souligne avec une grande éloquence la solitude de l’héroïne : au premier acte, lorsqu’elle est reniée par sa famille, outragée par le mariage, contraire aux traditions, qu’elle est en train de contracter ; au deuxième acte, lorsqu’elle repousse les avances du prince Yamadori et les conseils du consul Sharpless ; au troisième lorsqu’elle se sépare de son enfant. Le décor souligne lui aussi cette solitude, même s’il fait écho par sa stylisation à celle de la musique, dont on admire à chaque instant les sonorités et les inflexions orientalisantes.

À la fois objet d’art et pure tragédie, l’ouvrage de Puccini fut très mal accueilli à la Scala de Milan lors de sa création en mai 1904. Mais, après une révision qui permit au compositeur d’aller plus loin encore musicalement, Madame Butterfly s’imposa triomphalement et n’a plus jamais, depuis lors, quitté le répertoire. À côté de Tosca, La Bohème et Turandot, c’est aujourd’hui l’un des ouvrages les plus joués de Giacomo Puccini.