Danse avec les stars : Black M et James Denton ont été éliminés vendredi soir sur TF1 - Vidéo

Vendredi 12 avril 2024 à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le 8ème prime de "Danse avec les stars" à l'issue duquel Black M et James Denton ont été éliminés.

Pour ce 8ème prime de "Danse avec les stars", les célébrités dansaient sur des musiques qui ont marqué leurs vies.

James Denton et Candice Pascal, Black M et Elsa Bois arrivés derniers du classement ont été rejoints par Nico Capone et Inès Vandamme derniers des votes du public.

Les téléspectateurs de TF1 ont fait le choix d'envoyer en demi-finale Nico Capone et Inès Vandamme.

Ce sont donc Black M et James Denton qui quittent la compétition cette semaine.

Extrait de "Danse avec les stars" du vendredi 12 avril 2024.