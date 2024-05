2ème prime de Mask Singer vendredi 10 mai 2024 sur TF1 : 6 nouveaux personnages et 2 démasquages

Vendredi 10 mai 2024 à 21:10, Camille Combal présentera sur TF1 le 2ème prime de la 6ème saison de "Mask Singer" dans lequel vous allez découvrir 6 nouveaux personnages.

Après avoir découvert les 6 premiers personnages de cette nouvelle saison de "Mask Singer" et assisté au démasquage de deux d'entre eux, Jacques Legros dans le Hamster et Chantal Goya dans le Popcorn, 6 nouveaux personnages vous seront dévoilés dans ce 2ème prime.

Vendredi soir, vous allez découvrir : le Cornichon, l'Épouvantail, la Libellule, la Main, le Robot Lapin et la Perruque.

Kev Adams, redoutable et fidèle investigateur depuis la 1ère édition, Chantal Ladesou qui fait son retour tant attendu et deux nouveaux complices Inès Reg et Laurent Ruquier, mèneront l'enquête toute la soirée pour tenter de découvrir qui se cache derriière les costumes...

Tout comme la semaine dernière, deux groupes de trois personnages vont s'affronter en duel. Les perdants de chaque duel, soit deux personnages, devront se démasquer et dévoiler leur véritable identité.