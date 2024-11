The Celtic Social Club en concert aux Vieilles Charrues 2023 à revoir sur Culturebox jeudi 14 novembre 2024

Lundi 12 août 2024 à 21:00, Culturebox rediffusera le concert du groupe The Celtic Social Club aux Vieilles Charrues 2023.

Le groupe de rock celtique franco-britannique made in Vieilles Charrues The Celtic Social Club était de retour à la maison lors de l’édition 2023.

Au départ, ce devait être un concert unique créé pour les Vieilles Charrues. Et puis… presque 10 ans, 4 albums studio et 2 albums lives plus tard, le collectif enchaine les concerts à travers le monde et est devenu un authentique groupe de rock, pointu, puissant et fédérateur, mais toujours ancré dans cette musique celte qu'il s'était bien juré d'emmener loin dans un subtil mélange des genres.

Retour aux sources dans ce concert à Kerampuilh à voir ou à revoir lundi soir sur Culturebox.