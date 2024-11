"Mask Singer" de retour sur TF1 le 20 décembre 2024 pour une soirée spéciale Noël

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, "Mask Singer" revient sur TF1 pour une soirée inédite exceptionnelle qui sera diffusée vendredi 20 décembre 2024 à 21:10.

10 costumes emblématiques des saisons passées vont faire leur retour sur le plateau pour une toute nouvelle enquête menée par Kev Adams, Chantal Ladesou, Anggun et Laurent Ruquier, sous la houlette de Camille Combal.

Derrière ces masques se cachent des célébrités ayant déjà participé à l’une des six saisons de "Mask Singer", mais attention, aucune d’entre elles ne se cache sous son costume d’origine !

Et pour corser ces 10 enquêtes express, une nouvelle personnalité, n’ayant jamais participé à "Mask Singer", se cache aussi sous l’un de ces 10 personnages !

Préparez-vous à vivre l’équivalent d’une saison concentrée en une seule soirée extraordinaire de grand spectacle et de fous rires avec Camille Combal et les enquêteurs !

Au programme : 10 démasquages dans la même soirée, des surprises dans tous les sens, et toute la magie de Noël et de "Mask Singer" avec de très grandes voix et des mises en scène exceptionnelles !