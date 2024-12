"Tous en cuisine" mardi 24 décembre 2024 sur M6 : Le menu & la liste des ingrédients

Mardi 24 décembre 2024, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous à 18:30 sur M6 pour un nouveau numéro de "Tous en cuisine, menus de fêtes".

Cette année encore, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Cyril Lignac vous invite à découvrir une collection de recettes de Noël aussi gourmandes qu'accessibles, à préparer en seulement 50 minutes.

De son côté, Jérôme Anthony sillonne la France à bord de sa camionnette, véritable cuisine mobile, qu’il installe au cœur des villes pour suivre la recette de Cyril dans une ambiance festive entouré des habitants !

Menu du mardi 24 décembre 2024

Gus, l'illusionniste sera en duplex de sa cuisine.

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients (pour 4 personnes) dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat • Saumon confit, poireaux, sauce au verjus

Les ingrédients pour 4 personnes :

4 pavés de saumon de 150 à 180 g chacun

1 gousse d'ail épluchée et écrasée

Quelques petites branches de thym + 1 pour la sauce

3 poireaux moyens lavés, coupés en fines rondelles et cuits avec 20 g de beurre jusqu'à ce qu'ils deviennent fondants

10 cl + 20 cl de crème liquide entière

1 pincée de noix de muscade

1 échalote épluchée et ciselée

20 g de beurre

10 cl de verjus (ou vin blanc sec)

Huile d'olive

Sel et poivre du moulin

Dessert • Bûche stracciatella et marrons

1 biscuit roulé au cacao

(monter 4 blancs d’œufs avec 85 g de sucre, monter 2 jaunes d’œufs avec 3 œufs entiers et 135 g de sucre, ajouter 85 g de farine et 50 g de cacao en poudre, mélanger, couler sur une plaque beurrée et enfourner 7 min à 210 °C, rouler dans un torchon humide)