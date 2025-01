Le spectacle "Jeff Panacloc Adventure 2024" diffusé sur TF1 vendredi 10 janvier 2025

Suite à la déprogrammation du jeu "Gladiators", TF1 diffusera vendredi 10 janvier 2025 à 21:10 le spectacle inédit "Jeff Panacloc Adventure" dans sa version de 2024.

Déjà 10 ans que Jeff Panacloc et son hyperactif de singe Jean-Marc font rire la France entière.

Le succès fulgurant de son 1er spectacle « Jeff Panacloc perd le contrôle » puis de son 2ème spectacle « Jeff Panacloc contre-attaque » l’ont mené des 100 places confidentielles de la Comédie des Boulevards aux plus célèbres salles parisiennes (la Cigale, le Casino de Paris, L’Olympia, les Folies Bergère, le Dôme de Paris…) en passant par tous les Zénith de l’hexagone, de Belgique, de Suisse et même par New York, Miami, Los Angeles et San Francisco aux Etats-Unis.

Depuis septembre 2021, le 3ème et nouveau spectacle « Adventure » cartonne sur les scènes françaises. Après 6 Olympia, 3 Dôme de Paris et une quarantaine de Zénith à guichets fermés, la 3ème partie de cette tournée des plus grandes salles de France a repris la route pour des prolongations au printemps 2024 avec 16 nouveaux Zénith et une première pour Jeff et Jean-Marc qui jouaient le 10 avril 2024 à l’Accor Arena.

Bienvenue chez Jeff Panacloc ! Un monde où il est possible de croiser un singe qui parle, un bébé surdoué, une vedette sous-cotée, un fan en roue libre.