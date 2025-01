Le Gala d'anniversaire des 150 ans du Palais Garnier sur France 5 vendredi 24 janvier 2025

Le Palais Garnier ou Opéra Garnier a vu le jour il y a 150 ans. France 5 vous proposera de découvrir et de célébrer son histoire au cours d'une soirée spéciale qui sera diffusée vendredi 24 janvier 2025 à partir de 21:05.

Cette soirée spéciale débutera par le diffusion du documentaire "Une journée (extra)ordinaire : 24H à l’Opéra Garnier" de Priscilla Pizzato suivi du "Gala d'anniversaire 150 ans du Palais Garnier" en différé.

21:05 Une journée (extra)ordinaire : 24H à l’Opéra Garnier

En janvier 2025, l'Opéra Garnier fêtera les 150 ans de son inauguration. Pour célébrer cet anniversaire, ce film propose une immersion de 24 heures dans ce palais des arts, au plus près de tous ceux qui le font vivre qu'ils soient guides, danseurs, accessoiristes ou machinistes.

Voulu par Napoléon III, inauguré il y a 150 ans sous la IIIe République, l'Opéra Garnier est célèbre dans le monde entier pour sa façade ou son spectaculaire escalier à double révolution. Mais il est d'abord un lieu vivant qui reçoit près de 5 000 visiteurs par jour, héberge l'une des plus prestigieuses compagnies de danse au monde et assure plus de 200 levers de rideaux par an.

Tourné exclusivement en séquences, sans commentaire et sans archives, ce documentaire est une immersion de 24 heures dans ce palais des arts, au plus près de ceux qui le font vivre qu'ils soient guides, accessoiristes, machinistes ou danseurs. Il entraine le téléspectateur dans un voyage depuis les parties publiques où les visiteurs découvrent l'histoire de sa construction, jusqu’aux studios où se répètent les spectacles, en passant par les ateliers et ses recoins les plus secrets.

Une immersion vivante et incarnée pour capturer l'esprit du lieu et rappeler que l'Opéra Garnier est aussi un temple de l'illusion où le réel et l'imaginaire s'entremêlent sans cesse.

22:15 Gala d'anniversaire 150 ans du Palais Garnier

Un gala en différé du Palais Garnier : musiciens de l’Orchestre, artistes des Chœurs et de l’Académie, danseurs du Ballet et de l’École de danse, ainsi que des invités prestigieux comme le baryton Ludovic Tézier, la soprano Lisette Oropesa et la mezzo-soprano Lea Desandre, célèbrent l’anniversaire de ce temple des arts, de la musique et de la danse.

Depuis son inauguration, le 5 janvier 1875, le Palais Garnier ne cesse d’émerveiller le public. Son architecture somptueuse, la richesse de ses décorations de marbres, mosaïques, sculptures, peintures en font un bâtiment exceptionnel. Lieu de représentation de l’Opéra national de Paris, également lieu de sociabilité, véritable emblème national, le Palais Garnier a traversé l’histoire artistique et politique pour devenir un monument connu dans le monde entier.

Il nous accueille pour un spectacle exceptionnel.