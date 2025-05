"Famille je vous aime", une nouvelle émission présentée par Michel Drucker sur France 3

Vendredi 13 juin 2025 à 21:05, Michel Drucker présentera "Famille je vous aime", un prime dans lequel il va explorer les liens intimes des familles dans le monde du spectacle.

Tout au long de sa carrière, Michel Drucker a interviewé les parents de ses invités pour comprendre leur parcours. Il a tissé des liens avec chacune de leur famille. Voilà comment est née l’idée de Famille je vous aime.

Cette émission diffusée en prime time sur France 3 a pour thème principal la transmission.

La famille a toujours inspiré les artistes, que ce soit en chanson ou en humour. Gad Elmaleh, le parrain de cette première émission, sera accompagné de Régine et David, ses parents. Il y aura également Dany Brillant, Anne Roumanoff, Roman Doduick et leur maman, Michèle Bernier, Laurent Voulzy, Gérard Lanvin, Louis Chedid, Michel et Beatrice Leeb et leurs enfants, mais aussi David Hallyday et Olivier de Benoist dont les récents spectacles abordent ce sujet.

Entre émotion et fous rires, nous n’avons pas fini d’aimer ces drôles de familles !