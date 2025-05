"Taratata 100 % live" vendredi 23 mai 2025 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

Vendredi 23 mai 2025 à 22:50 sur France 2, Nagui vous proposera un nouveau numéro de "Taratata 100% live" avec des duos, des reprises inédites, des confidences, de l'émotion et de la musique en live.

Pour ce nouveau numéro de Taratata, Nagui vous propose une soirée d'exception placée sous le signe des rencontres, des premières et des grands retours où artistes iconiques et nouvelles figures montantes de la scène musicale française et internationale vont se côtoyer. Un plateau éclectique où le blues, la pop, le rock et la soul se répondront dans une ambiance généreuse. Préparez-vous à vivre un moment de musique intense, vivant, et forcément inoubliable.

Il a marqué des générations avec sa voix unique, son groove inimitable et des titres qui résonnent comme des classiques instantanés. À l’occasion de sa grande tournée « Soul Tour », qui affiche complet un peu partout en France, Michel Jonasz démarrera la soirée avec « Groove Baby Groove » et « Joueurs de blues », extraits de son album Soul, qui revisite certains de ses tubes dans un esprit soul et R&B.

Taratata, ce sont aussi des rencontres et des instants magiques. Dans ce numéro, Michel Jonasz partagera la scène pour la première fois avec Garou, pour une reprise explosive de « Hoochie Coochie Man » de Muddy Waters. Deux voix puissantes et deux univers qui se croisent pour un hommage vibrant au blues.

Garou viendra présenter un projet très personnel. Entouré d’une jeune chorale qui vient magnifier une interprétation poignante, il viendra défendre « Des choses à dire », extrait d’« Un meilleur lendemain », son premier album en tant qu’auteur-compositeur. Un titre qui célèbre le pouvoir universel de la musique et l'importance de partager ses émotions à travers le chant.

Place à la révélation avec Cil, une chanteuse américaine qui a choisi Taratata pour faire sa toute première télévision mondiale. Elle interprétera « Hot Shit », un morceau audacieux à la croisée du hip-hop, de l’électro et de la soul. Une première prestation qui risque de marquer les esprits.

Première fois aussi dans Taratata pour The Odds, groupe de rock français formé en 2021 aux influences punk, rock et disco. Les quatre membres viendront présenter « Le Détail », extrait de leur premier EP « Danse animale », un morceau introspectif et puissant. Une performance scénique à découvrir absolument.

Fidèle à Taratata, et avec toujours autant de grâce, Cœur de Pirate fera son grand retour avec son titre « Cavale », extrait de son prochain album. Un morceau qu’elle a écrit et composé et dans lequel elle évoque l’envie de s’échapper, de se réinventer, avec la délicatesse qui la caractérise.

Enfin, elle clora la soirée dans un duo inédit avec Asphaltpour une reprise sensible et surprenante de « Words », tube planétaire de F.R. David, sorti en 1982. Un moment suspendu, un duo tout en douceur, où les deux univers se mêlent pour redonner une nouvelle vie à ce titre culte.

Tout au long de l’émission, Nagui recueillera les confidences des artistes dans des interviews intimistes, permettant au public de plonger dans leur univers créatif.

Fidèle à l’esprit de Taratata, le format acoustique offrira une redécouverte de ces morceaux sous un jour nouveau, dans une atmosphère authentique.

Une soirée unique et inédite à ne pas manquer !