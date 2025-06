Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 4 juin 2025 sur TFX (vidéo)

Mercredi 4 juin 2025 à 21:05, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Charlotte, 31 ans, hôtesse de caisse, célibataire, Colmar en Alsace

Charlotte vit seule avec son chat depuis une douloureuse rupture d’il y a presque 4 ans. Elle s’est installée dans son appartement quelques mois après sa séparation. Au début de son installation, tout se passait bien et malgré la peine, elle arrivait à faire de ce nouveau lieu de vie un véritable cocon.

Mais Charlotte a vu son quotidien se transformer lorsqu’elle s’est rendue compte qu’elle vivait très mal la solitude. Rentrer chez elle le soir, sans compagnie ni personne avec qui partager de bons moments, a fait perdre le sourire et le sens du ménage à la jeune alsacienne.

Comme un effet boule de neige, Charlotte qui était pourtant d’un naturel sociable et festif, s’est vu dégringoler dans un bazar et une saleté qu’elle n’arrive plus à supporter.

Aujourd’hui, il lui est difficile de poser un pied devant l’autre tant l’appartement croule sous les déchets. La cuisine est impraticable, le salon est recouvert d’un tas d’ordures et de déchets en tout genre. Elle ne rentre chez elle que pour dormir et nourrir son chat. Charlotte rêve de pouvoir retrouver l’amour et ne supporte plus la solitude. Devant ses parents et ses sœurs, Charlotte fait mine de gérer la situation.

Elle est certaine que les Cleaners pourront opérer un déclic chez elle, c’est pourquoi elle a décidé de les appeler à l’aide !

Mélody, 36 ans, patineuse artistique professionnelle, en couple, deux enfants, Apolline 2 ans et Edith 8 ans, Annecy

Cette patineuse artistique professionnelle a fait le tour du monde et a travaillé, entre autres, pour « Danse avec les stars » en Angleterre. Elle a également longtemps fait partie de la troupe de « Holiday on Ice ». C’est dire si rester les deux pieds dans le même patin est loin d’être le genre de Melody ! Elle mène tout de front et jongle entre les cours de patinage qu’elle donne, les shows aux 4 coins du pays et la vie de famille.

La jeune femme vit à 300 à l’heure, alors forcément, pour cette artiste survoltée, le ménage et le rangement sont loin d’être des priorités pour elle. Seulement, aujourd’hui, son appartement n’a plus grand chose d’un nid douillet…

Les costumes de ses spectacles jonchent le sol et la table de la salle à manger, les accessoires de la patineuse côtoient biberons et jouets pour enfants. Plus rien n’est à sa place et chaque jour l’encombrement augmente !

Sans les Cleaners, Mélody ne voit pas comment elle peut s’en sortir. Car si avec elle tout glisse, pour le ménage et le rangement ça coince. Espérons que les Cleaners arrivent à briser la glace !