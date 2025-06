Le concert de PJ Harvey au Festival Rock en Seine diffusé sur Culturebox jeudi 5 juin 2025

Jeudi 5 juin 2025 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de PJ Harvey capté lors de l'édition 2024 du Festival Rock en Seine.

Figure de proue du rock anglais, PJ Harvey a veillé tout au long de sa carrière à ce que chaque étape de sa progression l'amène dans une nouvelle direction.

Son dernier album, “I Inside The Old Year Dying", repousse une nouvelle fois ses frontières pour un résultat audacieux et original, même selon ses propres critères.

Sur scène, PJ Harvey, possédée d'une aura erratique et captivante, livre une expérience musicale unique qui reste longtemps ancrée dans l'âme.

Rares sont ces artistes qui comme PJ Harvey parviennent à se renouveler à chaque album et qui semblent incapables de nous décevoir, sur disque comme sur scène.