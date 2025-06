La soirée d'ouverture du festival We Love Green 2025 diffusée en direct sur France 4 vendredi 6 juin 2025

Vendredi 6 juin 2025 à 21:00, France 4 vous proposera de suivre en direct depuis le bois de Vincennes la soirée d'ouverture au festival We Love Green 2025.

We Love Green réunit musique, conversation, gastronomie, art et comédie dans un esprit éco-responsable. Le Festival est engagé au bois de Vincennes depuis plus de 10 ans et est le premier de la tournée culturelle d'été préparée par France Télévisions pour offrir à tous de la musique, mais aussi du théâtre en prime et en direct, faisant de France Télévisions la plus grande salle de concerts et de spectacles de France.

Montez sur la scène de We Love Green et découvrez une grande variété d'artistes, avec, à l'animation, Daphné Bürki et Raphäl Yem !

Aime Simone, Camille et Yaël Naïm, Alain Chamfort, Christine and the Queens, Clara Ysé, Gringe, Myd, Piche, Suzane, Solann, Tiakola, Vald, Ycare et d'autres artistes à venir se succéderont sur scène ou en direct de leur set devant le public des festivaliers.