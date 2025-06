La pièce "Ramsès II" avec François Berléand et Éric Elmosnino diffusée sur T18 samedi 7 juin 2025

Samedi 7 juin 2025 à 20:50, T18 diffusera la pièce de théâtre "Ramsès II" de Sébastien Thiery avec François Berléand et Éric Elmosnino.

"Ramsès II" est une comédie à suspense de Sébastien Thiéry, mise en scène par Stéphane Hillel, avec un trio d'acteurs de talent dont François Berléand dans le rôle de Jean, Évelyne Buyle dans celui d'Élisabeth, et Éric Elmosnino incarnant Matthieu.

La pièce débute dans la maison de campagne de Jean et Élisabeth, qui attendent pour le déjeuner leur fille Bénédicte et son mari Matthieu, de retour d'un voyage en Égypte. Cependant, Matthieu arrive seul. Son comportement est étrange, ses explications quant à l'absence de sa femme sont évasives et incohérentes.

Face à la confusion et à l'inquiétude croissantes de ses beaux-parents, Matthieu semble cacher un lourd secret. La situation vire rapidement à l'absurde, au dérangeant, voire au cauchemar. Les doutes et les soupçons s'installent : qu'est-il arrivé à Bénédicte ? Matthieu est-il sain d'esprit ? Est-ce une manipulation ? Qui dit la vérité ?

La pièce joue constamment avec la perception du spectateur, l'entraînant dans une sorte de thriller psychologique où la frontière entre la réalité et la folie est de plus en plus floue. Les rebondissements s'enchaînent, menant les personnages (et le public) vers une conclusion inattendue et déroutante.