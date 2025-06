Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 11 juin 2025 sur TFX (vidéo)

Mercredi 11 juin 2025 à 21:05, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Maryline, 43 ans, cuisinière en restauration collective, 2 enfants, mariée à Yannick, 42 ans, chauffeur routier en toupie béton, Saint-Christoly-de-Blaye en Gironde.



Personne ne s’entend aussi bien avec sa belle-mère que Yannick, qui remu ciel et terre pour trouver une solution au problème de Monique 63 ans.

C’est avec sa femme Maryline, fille de Monique, que Yannick s’adresse aux Cleaners avec un immense désespoir. Difficile d’expliquer comment Monique et Jean-Jacques, les parents de Maryline, en sont arrivés là : vivre au milieu de la saleté, à la limite de l’insalubrité.

Cela faisait plus de 12 ans que Maryline n’était pas rentrée chez ses parents, sa mère, Monique ne voulant jamais les laisser entrer. Jusqu’au jour où Maryline arrive à entrer dans la maison, et c’est entre larmes, désespoir et honte, qu’elle découvre l’état du foyer familial…

La famille entière est touchée. Les 6 enfants et 17 petits enfants de Monique et Jean-Jacques sont tous inquiets de cette situation. La tâche est telle, que sans l’aide de professionnels, il est impossible d’arriver à bout de ce chantier cauchemardesque.

Grâce à l’intervention des Cleaners et de cette famille nombreuse, Monique et Jean-Jacques pourraient enfin retrouver leur dignité dans un logement chaleureux. C’est une mission colossale et d’urgence absolue pour nos 4 Avengers du ménage.

Carine, 41 ans, chanteuse/RH/artiste pin-up vintage, en couple, 2 enfants, Meximieux.



A 41 ans, Carine multiplie les projets, cette maman de deux enfants navigue entre son travail de RH, son groupe de musique et sa passion pour le Vintage/Pin-up.

Son rêve ? Transformer la petite dépendance d’environ 20m carré à côté de sa maison en une vraie salle de répétition pour son groupe de Pop Rock, « The Cox », constitué de 7 membres.

Petit souci, le garage est impraticable et à l’heure actuelle, il est impossible d’y poser ne serait-ce qu’un pied. C’est plus de 10 ans de vie entassée du sol au plafond, le tout recouvert de poussières et saletés en tout genre. Sans compter les petites bêtes qui y ont élu domicile…

Jusqu’à présent, le groupe se rendait régulièrement dans des salles de répétitions hors de prix, mais aujourd’hui, il n’a plus les fonds pour répéter ainsi.

Grâce aux Cleaners, Carine espère pouvoir répéter plus régulièrement, dans un lieu professionnel et propre et ainsi pouvoir se produire plus souvent sur scène.

Une mission haute en couleur pour nos experts du ménage qui vont découvrir un univers particulier et devront donner de la voix en plus du coup de plumeau ! Sensations fortes garanties…