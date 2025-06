"Intervilles" de retour sur France 2 à partir du 3 juillet 2025 pour 4 soirées diffusées en direct

Jeudi 3 juillet 2025 à 21:10, "Intervilles" fera son grand retour sur France 2 pour quatre soirées événementielles qui seront diffusées en direct.

Depuis 60 ans, l’émission culte "Intervilles" a marqué les esprits et rassemblé plusieurs générations. Fous rires en famille devant la télé, candidats trempés, déguisés, épuisés, mais hilares et surtout ce fameux mur que tout le monde redoutait autant qu’il fascinait. Costumes loufoques, chutes mythiques et glissades mémorables, l’émission est entrée au Panthéon de la pop culture française.

Cet été, France 2 célèbre le grand retour de ce programme emblématique, dans une nouvelle formule entièrement repensée : plus moderne, plus festive, plus spectaculaire, mais sans rien perdre de son ADN : une compétition joyeuse, une grande fête populaire et surtout une euphorie collective qui fait du bien !

Plus qu’un jeu télé, "Intervilles" 2025 est un tourbillon de joie, un feu d’artifice d’énergie, d’émotion et de fun !

Une compétition revisitée et haute en couleur

En juillet, quatre soirées diffusées en direct depuis trois villes hôtes feront vibrer la France au rythme des défis, de la musique et de la bonne humeur.

Six villes en compétition, prêtes à tout pour défendre leurs couleurs.

Villes hôtes : Beauvais (60), Gap (05) et Wallers-Arenberg (59)

Villes candidates : Coulanges-lès-Nevers (58), Bourgoin-Jallieu (38) et Saint-Amand-les-Eaux (59)

La Tournette, la Tyrolienne, les tapis roulants, le savon noir, la piscine…

Autant d’épreuves emblématiques qui ont marqué les mémoires. À cela s’ajoutent des épreuves inédites, des quiz loufoques, un soupçon de sport, des supporters en transe, des chorégraphies endiablées et des rebondissements à chaque manche. Tous les ingrédients sont réunis pour un cocktail explosif de fun et de nostalgie.

Le Mur des Champions

Pour les inconditionnels : le Mur des Champions est toujours là, revu et corrigé. Cette fois, c’est un trio mixte qui grimpera ensemble vers la victoire pour plus d’équité, plus de challenge et plus de suspense.

Trois primes de sélection en direct

Ils permettront de désigner les trois équipes finalistes. La meilleure équipe l’emportera lors d’une grande finale en direct.

Accrochez-vous, ça va sprinter, sauter, courir, glisser… toujours avec panache.

C’est la télé qu’on aime, celle qui fait lever les foules, hurler les supporters et pleurer de rire les familles entières.

Au-delà de la mousse et des éclats de rire, cette nouvelle formule d’"Intervilles" véhicule des valeurs fortes : esprit d’équipe, fair-play, égalité, dépassement de soi, attachement aux territoires…

Chaque ville défendra fièrement sa culture, son accent, son énergie et l’envie de partager. L’objectif : on se dépasse, on s’encourage, on rit ensemble. Un événement joyeux, rassembleur et totalement intergénérationnel.

Pour orchestrer cette grande fête, une équipe de choc

Bruno Guillon et Nagui, un duo complice entre vannes et bonne humeur.

Camille Cerf et Valérie Bègue, rivales assumées et ambassadrices des équipes.

Magali Ripoll, Djette survoltée prête à faire lever les tribunes.

Yoann Riou, arbitre officiel… et officiellement incontrôlable !

La vachette version 2025 : TOPA fait son show

En 2025, place à TOPA, la mascotte survitaminée qui promet son lot de rebondissements inattendus, conçue par Zep, le créateur de Titeuf.

Dans chaque équipe, un participant enfilera le costume de TOPA, personnage espiègle et imprévisible, qui jouera un rôle stratégique : semer la pagaille dans les épreuves, perturber et surprendre les adversaires, et bien sûr déclencher l’hilarité générale.