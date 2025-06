"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 15 juin 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 15 juin 025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode d'« Dimanche à la campagne », Frédéric Lopez a invité trois personnalités qui partagent cette même liberté d’être soi.

Laurent Ruquier fait partie des animateurs phares qui ont marqué ces dernières décennies. Trente-cinq ans de radio, 25 ans de succès en TV, grand dénicheur de talents et également auteur de plus de 15 pièces de théâtre, ce travailleur acharné a réalisé tous ses rêves d’enfant.

Mélodie Gardot est LA chanteuse de jazz de sa génération. Auteur compositrice américaine, son talent est souvent comparé à celui de grandes voix comme Norah Jones ou encore Nina Simone. Victime d’un grave accident à seulement 19 ans à la suite duquel elle se retrouve brisée, alitée pendant plus d’un an, Mélodie va apprendre à revivre grâce à la musique.

Caroline Anglade est une comédienne solaire qui exerce son talent à la fois au cinéma, à la télévision et au théâtre. Un rêve éveillé pour cette petite fille qui avait un fort besoin de s’exprimer dès sa plus tendre enfance et qui s’imaginait sur les planches dès l’âge de 10 ans !

Entre partie de pétanque et cours de peinture cette semaine encore, les personnalités retrouvent le goût des plaisirs simples le temps d’un « Dimanche à la campagne ».