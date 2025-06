"Fauteuils d’orchestre" avec Natalie Dessay et Laurent Naouri vendredi 13 juin 2025 sur France 5 (vidéo)

L’émission de musique classique de référence sur le service public retrouve le théâtre du Châtelet à Paris pour une nouvelle émission exceptionnelle diffusée vendredi 13 juin 2025 à 21:05 sur France 5.

Anne Sinclair recevra Natalie Dessay et Laurent Naouri, immenses stars du lyrique, et leurs enfants Neïma et Tom Naouri.

Après avoir parcouru les scènes internationales pendant plus de 20 ans, Natalie Dessay a choisi il y a quelques années de mettre fin à cette carrière pour se consacrer à un autre répertoire : celui de Michel Legrand, George Gershwin, ou encore Cole Porter. Une passion pour les comédies musicales américaines et le jazz qu’elle partage en famille avec son mari, le baryton Laurent Naouri, et leurs deux enfants, Neïma, chanteuse et Tom, saxophoniste.

Ils seront également rejoints par une jeune soprano ukrainienne : Teona Todua nous racontera comment elle est devenue plus qu’une amie pour toute la famille.

Ensemble, ils passeront la soirée au théâtre du Châtelet avec l’Orchestre Lamoureux sous la direction d’Adrien Perruchon et d’Yvan Cassar.

Installé au cœur de la capitale depuis plus de 150 ans, le Châtelet programme chaque année des comédies musicales, des opéras, des concerts classiques et du jazz. C’est un écrin magnifique pour cette émission éclectique et chaleureuse !

Comme le veut la tradition de Fauteuils d’orchestre, la seconde partie de l’émission sera consacrée entièrement à la musique.

Nous aurons le plaisir d’entendre Natalie Dessay, Neïma Naouri, Laurent Naouri et Tom Naouri, ainsi que Teona Todua, dans des airs de Frank Sinatra et de Stephen Sondheim par exemple, d'Irving Berlin et de Charlie Chaplin, de Mozart ou encore Verdi…

Avec l’Orchestre Lamoureux dirigé par Yvan Cassar et Adrien Perruchon.