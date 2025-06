Dernier épisode de "Mariés au premier regard" lundi 16 juin 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Lundi 16 juin 2025 à 21:10, M6 diffusera le 16ème et dernier épisode de la 9ème saison de "Mariés au premier regard" avec Marie Tapernoux et Estelle Dossin. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Cette semaine, c'est le grand final d'une saison exceptionnelle.

Estelle Dossin et Marie Tapernoux observent avec attention des liens qui se tissent, mais aussi des doutes qui s'expriment dans les différentes histoires des candidats

Dans le 16ème et dernier épisode :

C'est la fin d'une expérience extraordinaire et le dénouement final pour quatre couples.

Pour certains, l'histoire a commencé par un coup de foudre, pour d'autres le chemin a été plus long et sinueux. L'amour triomphera-t-il des épreuves ?

Vous retrouverez également les participants qui vous ont le plus émus et bouleversés qui sont entrés dans vos vies chaque semaine : Sophie, Jennifer, Laury et Anthony. Vous saurez ce qu'ils sont devenus et cela risque de vous étonner...

Pour tous, une chose est sûre, "Mariés au premier regard" a changé leurs vies.