Deux concerts de la France Music Week 2025 diffusés sur France 4 jeudi 19 juin

Jeudi 19 juin 2025 à partir de 21:00, France 4 vous propose de vivre deux concerts uniques de la France Music Week, semaine internationale pour la musique, orchestrée du 16 au 21 juin par le ministère de la Culture et le Centre national de la musique.

La France Music Week 2025 s’ouvre au Palais Royal avec un concert spectaculaire des Cuivres de l’Orchestre philharmonique de Radio France.

Ensemble de cuivres et percussions de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

⁠Paul Dukas : Fanfare pour précéder la Péri

: Fanfare pour précéder la Péri ⁠Aaron Copland : Fanfare for a Common Man

: Fanfare for a Common Man ⁠Benjamin Britten : Russian funeral march

: Russian funeral march ⁠Henri Tomasi : Fanfares Liturgiques

Traversée musicale à l'Hôtel de la Marine : captée le 18 juin 2025

Un quatuor à cordes et trois voix lyriques explorent le thème de l’eau à travers des œuvres du répertoire classique lors de cette soirée au cœur d’un joyau du patrimoine français. La Cour de l’Intendant de l’Hôtel de la Marine à Paris, exceptionnellement ouverte au public pour l’occasion se transforme en salle de concert classique et transporte les spectateurs dans un voyage dans le temps lors de ce concert.

C’est un dialogue intime entre voix et instruments, pour une traversée musicale dans la France du XVIIIe qui a été imaginé dans ce lieu historique dans le cadre de la première France Music Week, une semaine dédiée à toutes les musiques et dont le but est de réaffirmer le prestige de la France dans ce domaine.

Cette performance, présentée dans le cadre prestigieux de la Cour de l’Intendant à l’Hôtel de la Marine, réunit un quatuor à cordes et trois chanteurs lyriques autour d’un programme consacré aux grandes œuvres du répertoire classique. Portée par plusieurs générations de Talents Adami Classique, cette soirée mettra en lumière les voix remarquables de Michèle Bréant (soprano), Flore Royer (mezzo-soprano) et Alexandre Baldo (baryton-basse), accompagnés par un quatuor à cordes d’exception : Stéphanie-Marie Degand et Iris Scialom au violon, Marie Ducroux à l’alto, et Christian-Pierre La Marca au violoncelle. Ensemble, ils interpréteront des chefs-d’œuvre de Mozart, Borodine et Léo Delibes, tout en puisant également dans un répertoire plus ancien, avec des œuvres d’Henry Purcell et de Marin Marais.