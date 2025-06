"Le grand quiz du Q.I, serez-vous HPI ?" samedi 28 juin 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 28 juin 2025 à 21:10, Hélène Mannarino présentera sur TF1 le second numéro du "Grand Quiz" qui vous proposera d'évaluer votre Q.I en famille et dans la bonne humeur.

Sur le plateau, 150 personnes réparties en trois catégories : enfants, parents, grands-parents. Chaque catégorie sera soutenue par 2 personnalités.

Afin de pouvoir évaluer leur Q.I en fin d'émission, les candidats doivent répondre à 54 questions réparties en 6 catégories :

Vivacité

Représentation spatiale

Logique

Connaissance

Observation

Stratégie mentale

Au terme des 54 questions, les meilleurs de chaque catégorie, soit 3 candidats, participeront à la grande finale qui désignera le meilleur des meilleurs.

Celui qui aura répondu au plus grand nombre de questions sera le grand gagnant et remportera 12 000 euros.

Grande nouveauté : pour la première fois sur un jeu de TF1, les téléspectateurs pourront participer au quiz et calculer leur Q.I en famille via le QR code de l'émission où via TF1+.

En suivant l'émission, ils pourront répondre en direct sur leur smartphone, tablette ou ordinateur à toutes les questions et obtiendront leur résultat personnel en fin de test.

Les personnalités de ce second numéro : Gérard Holtz et Bruno Hourcade, Charlotte Gaccio et Lucie Bernardoni, Jean-Luc Lemoine et Julie Zenatti.

Un rendez-vous à ne pas manquer sur TF1 et TF1+ !