"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 2 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 343
"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 2 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Jeudi 2 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 2 octobre 2025 sur TF1.

Chez les Perside tout est millimétré ! Objectif ne pas louper le bus scolaire. On les retrouve chez la grand-mère de Marlène pour un moment convivial autour d'un goûter.

Pour la famille Augoyard le week-end se poursuit, mais pour Côme, c'est compliqué, il a peur des attractions. Pour clore le week-end en beauté, la famille se rend à un spectacle de perroquet.

Dernière modification le jeudi, 02 octobre 2025 09:10
