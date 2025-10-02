"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 2 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?
Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.
Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 2 octobre 2025 sur TF1.
Chez les Perside tout est millimétré ! Objectif ne pas louper le bus scolaire. On les retrouve chez la grand-mère de Marlène pour un moment convivial autour d'un goûter.
Pour la famille Augoyard le week-end se poursuit, mais pour Côme, c'est compliqué, il a peur des attractions. Pour clore le week-end en beauté, la famille se rend à un spectacle de perroquet.