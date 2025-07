"Juste pour rire fait son show", les meilleurs moments à revoir sur T18 samedi 26 juillet 2025

Samedi 26 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera une nouvelle sélection des meilleurs moments du festival "Juste pour rire" en compagnie de Jean-Luc Lemoine.

Après le succès du premier opus, Jean-Luc Lemoine revient aux commandes pour un deuxième volume du best-of des galas "Juste pour rire", toujours en hommage au mythique festival qui fait vibrer Montréal et le monde.

Cette nouvelle sélection est une véritable mine d'or, dévoilant des moments cultes et inédits qui ont marqué l'histoire du festival. Attendez-vous à des prestations audacieuses, des improvisations géniales et des sketchs devenus incontournables, prouvant une fois de plus la richesse et la diversité de l'humour francophone.

Jean-Luc Lemoine n'est pas seul pour cette nouvelle salve d'éclats de rire. Il est accompagné d'un casting prestigieux et rafraîchissant qui a fait vibrer la scène : les incontournables Franck Dubosc, Florence Foresti, Patrick Timsit, Anne Roumanoff, mais aussi la pétillante Nawell Madani et l'inimitable Elie Semoun.

Ce volume 2 est une invitation à rire sans modération. Une dose concentrée de bonne humeur pour tous les fans du rire en série !