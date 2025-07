"Une famille en or" samedi 2 août 2025 sur TF1, les participants de la spéciale célébrités

Samedi 2 août à 21:10 sur TF1, Camille Combal vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du jeu "Une famille en or". Voici les 4 familles de célébrités qui joueront à ses côtés.

Une Famille en Or monte en gamme, en puissance... et en décibels. Un prime événement où quatre familles cultes vont s'affronter dans un combat de générosité, de mauvaise foi et de punchlines à faire trembler les murs. Deux matchs, une finale, zéro pitié.

Match 1 • Le Splendid contre les Tuche

La Famille Lhermitte menée par Thierry Lhermitte, entouré des comédiens Marie-Anne Chazel, Pascal Demolon et Constance Labbé. Avec tous leurs succès au box-office, on peut le dire : cette famille est bien en or.

Face à eux, la Famille Nanty, emmenée par la star des Tuche Isabelle Nanty, Christophe Willem, Théo Fernandez et Claire Nadeau. Un match de Titans : La classe contre la classe.

Match 2 • Les stars du web contre Les stars de la scène

La Famille Capone (Nico, Daniela, Stefano et Franca) : la dynastie TikTok au 185 millions de vues... Si vous ne les connaissez pas, vos enfants oui.

La Famille Jarry, avec la star de la scène et de la comédie Jarry himself, entouré de Marianne James et de ses deux protégés, Pablo Caillot et Antoine Rabault. Ça chante, ça danse, ça buzze et ça rigole. Une famille dans laquelle tout le monde sait tout faire... sauf perdre.

À la clé : 100 000 euros pour les associations soutenues par les invités : la Fondation pour la Recherche Médicale et les Restos du Cœur !

À la maison, vous pouvez aussi jouer (et crier) avec nous.

Et bien sûr, c'est toujours Camille Combal qui est aux commandes... enfin, si quelqu'un lui a bien expliqué les règles.